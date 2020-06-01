 

Минпросвещения запланировало очный выпускной для школьников

01.06.2020, 14:30, Новости дня

Выпускной для школьников может пройти в привычном очном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», – передает его слова РИА «Новости».

Он поздравил всех с Днем защиты детей.

Также Кравцов сообщил, что пока эпидемиологическая ситуация позволяет начать детский отдых с июля.

«Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», – сказал Кравцов.

Он уточнил, что речь идет и о федеральных оздоровительных центрах. По его словам, в министерстве к этому готовятся. При этом планируется открыть и лагеря при школах, однако смены могут быть сокращены с 21 до 14 дней.

Ранее сообщалось, что в связи с постепенным снятием ограничений Минпросвещения порекомендовало провести очные выпускные вечера 27 июня, а в регионах, где эпидситуация остается неизменной, выпускные должны пройти в онлайн-формате.



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