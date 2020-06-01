Пожарным удалось локализовать возгорание на шинном складе в Новосибирске

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01.06.2020, 14:25, Новости дня

Пожарным удалось локализовать возгорание на шинном складе в Заельцовском районе Новосибирска. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Новосибирской области передает ГТРК "Новосибирск".

Сигнал о ЧП поступил около двух часов дня. Пожару присвоили второй уровень сложности. К прибывшим пожарным расчетам вскоре присоединились дополнительные силы из подразделений города. В тушении был задействован 51 специалист личного состава, а также 14 единиц техники.

Прибывшие на место ЧП представители склада уточнили, что охваченные огнем помещения пусты. Людей на территории нет. Как уточнили в региональном МЧС, внутри металлического склада загорелись шины и картонная тара.

Распространение огня на соседние строения удалось остановить. Возгорание локализовали в 14:54, площадь пожара составила 1100 квадратных метров. Сейчас работами по окончательной ликвидации пожара на месте руководит оперативный штаб.

Текст:

ГТРК "Новосибирск"



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