Путин поздравил Кузнецову с рождением седьмого ребенка
01.06.2020, 14:25, Новости дня
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова родила сына. Он стал седьмым ребенком в семье омбудсмена. С прибавлением Кузнецову поздравил президент РФ Владимир Путин.
О радостном событии Кузнецова заявил в Instagram 28 мая.
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"Вот это и случилось. Сегодня новый человек родился в этот мир, а в нашей семье теперь семеро детей, пятеро сыновей, а у моих родителей теперь десять внуков", – написала Кузнецова.
Омбудсмен не уходила в декрет на протяжении всей беременности и сейчас продолжает работать. Так, 1 июня она участвует в телемосте с участием президента РФ и многодетных семей.
В ходе онлайн-встречи президент обратился к Кузнецовой с поздравлением.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить вас, Анна Юрьевна, с рождением седьмого ребенка в вашей семье сына, – сказал президент. – От всей души желаю всего самого доброго всем многодетным семьям России".
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