Индекс самоизоляции в Москве установил новый антирекорд

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01.06.2020, 14:25, Новости дня

В Москве с 1 июня возобновили работу непродовольственные магазины и торговые центры. А индекс самоизоляции в российской столице, несмотря на дождливую погоду, опустился до самой низкой отметки со времени расчета. Индекс на уровне 1,4. Это антирекорд за более чем два месяца. Неделю назад значение индекса было в Москве 1,7 по пятибалльной шкале.

Индекс самоизоляции рассчитывается с 28 марта, напоминает РИ Новости. Индекс рассчитывается от нуля до пяти. 5 – это все сидят дома, 0 – много людей на улицах.

Москва приступила ко второму этапу смягчения ограничений по коронавирусу COVID-19 с 1 июня. Кроме открытия магазинов и предприятий сферы услуг, москвичи теперь могут выходить на прогулки. Правда, с рядом существенных ограничений – только три дня в неделю и не дальше 2 километров от дома. Для жителей разных домов сформированы 6 графиков выхода из дома на прогулку.

На 1 июня в Москве коронавирусной инфекцией диагностировано 2297 случаев инфицирования. В большинстве своем это бессимптомные случаи заболевания. При этом 2 тысячи 60 пациентов, переболевших COVID-19, выписаны из больниц.

Самое низкое значение индекса в ближайших к Москве городах отмечалось в Котельниках — 0,3. Самое высокое в Московском (2,5) и в Лобне (2,4).

Среди российских городов индекс самоизоляции максимальный в Красноярске – 1,3, а самый низкий в Уфе и Челябинске – 0,6.

В большинстве российских регионов действует режим самоизоляции для профилактике заболевания коронавирусом. Ряд регионов начал смягчение профилактических мер в связи со стабилизацией ситуации.



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