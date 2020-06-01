Бренд Volkswagen представил в РФ спецверсию Tiguan

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01.06.2020, 14:20, Новости дня

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сообщил о выходе на российский рынок нового кроссовера Tiguan, в названии которого появилась приставка Go!.

Вместе с тем цена на данный автомобиль достигает 1,73 миллиона рублей. Покупатели смогут выбрать кроссовер в двух новых комплектациях, с моторами на 125 и 150 л.с. мощности. Новинка предусматривает версии с механической и автоматической трансмиссией. Кроме того, здесь предусмотрели систему синхронизации со смартфонами.

В числе новых опций следует отметить складные столики, удобные передние и задние кресла, увеличенные багажник, регулируемые подголовники всех сидений, а также новый мультимедийный комплекс. Остальные детали, включая ценник, пока неизвестны.



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