Alfa Romeo готовит электрический внедорожник к 2022 году

01.06.2020, 14:20, Новости дня

Известная компания Alfa Romeo намерена в 2022 году предложить в продаже новый электрический кроссовер.

В частности, данный экземпляр станет первым, в котором применят полностью электрическую силовую установку. Итальянские разработчики заинтересованы в расширении данной линейки, которая стабильно увеличивает свою популярность. Более того, размеры электрокара будут соответствовать популярному немецкому кроссоверу Audi Q2.

Вместе с тем до сих пор итальянская марка не выпускала электрические машины, тогда как уже к следующему году готовится электрический внедорожник Tonale с гибридной установкой. Остальные модели также в дальнейшем могут получить электрическое исполнение.