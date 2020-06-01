Навального уличили в публикации ложной отчетности о деятельности ФБК

01.06.2020, 14:16, Новости дня

Блогер Алексей Навальный представил жертвователям и Минюсту разные отчеты о расходах ФБК за 2019 год, разница в документах составила 6,5 млн рублей, пишет юрист Илья Ремесло.

«Около месяца тому назад Навальный опубликовал отчет ФБК за 2019 год. Потраченным деньгам в нем уделено всего лишь три страницы – и сейчас вы поймете, почему. В очередной раз я со ссылками на открытые источники покажу, как Навальный ворует деньги, врет и не стесняется этого», – пишет Ремесло в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что все НКО обязаны отправлять финансовую отчетность в Минюст, где она публикуется в открытом виде. В отчетности указывается, сколько денег было потрачено и из каких источников получено финансирование.

«Ранее я ежегодно ловил Навального на вранье о спонсорах ФБК: в отчетах для жертвователей он писал, что ФБК существует исключительно на деньги физлиц, а в отчетах Минюсту значилось совсем иное: что деньги приходили и от коммерческих организаций, и от НКО. Как такое может быть? По моим сведениям, в реальности ФБК финансируется не за счет денег жертвователей, а за счет крупных спонсоров – поэтому Навальный бегает от этих вопросов и не может дать на них ответ», – полагает юрист.

По его словам, только в 2019 году ФБК, как следует из отчета в Минюст, перестал получать финансирование от организаций. «Зато вскрылась еще более забавная вещь. … В отчете ФБК для жертвователей за 2019 год Навальный указывает, что расходы ФБК в 2019 году составили 63,5 млн рублей. В отчете Минюсту за этот же год (раздел 1.2 отчета) указана совсем иная цифра – в совокупности, расходы составили более 70 млн рублей», – пишет Ремесло, указывая, что разница в цифрах составляет 6,5 млн рублей.

«Алексей Анатольич, кому вы соврали в этот раз – Минюсту или жертвователям? Может хватит уже бегать от неудобных вопросов, и опубликовать полностью отчетность – с выписками из банка и всеми документами? И заодно – отчет за те сотни миллионов, которые пришли на ваш биткоин-кошелек от щедрых анонимов? Думаю, что в очередной раз ответов на мои вопросы не будет, либо же придумают какую-то глупую отмазку про ошибочную бухгалтерию либо еще что-то подобное. И я не за себя волнуюсь – мне про Навального давно все понятно. Просто забавно наблюдать, за какой тупой скот держит он своих жертвователей», – заключил юрист.

Ранее сообщалось, что «Фонд борьбы с коррупцией» Алексея Навального скрыл поступление 9,3 млн рублей, о которых стало известно только после блокировки счетов в рамках уголовного дела.

Кроме того, блогер Илиас Меркури указал, что ФБК переживает не лучшие времена, причиной тому послужили финансовые махинации и потеря интереса к деятельности фонда. Так, ФБК отчитался о получении в 2019 году 82,3 млн рублей в виде пожертвований, но расходы Фонда составили только 63,5 млн рублей – почти на 19 млн рублей меньше полученного.