Врач указал на вред постоянного ношения маски

01.06.2020, 14:16, Новости дня

Постоянное ношение маски может повлиять на здоровье и вызвать тяжелые патологии дыхательных органов вплоть до астмы, рассказал хирург-отоларинголог Андрей Боклин.

Так, носить маски и перчатки рекомендуется только в общественных местах с крупным скоплением людей, а вот носить перчатки и маски на улице, а также заниматься в них спортом – «большая глупость», передает радиостанция «Говорит Москва».

Также врач пояснил, что если весь день носить маску, то к вечеру можно почувствовать недомогание. Кроме того, постоянное ношение этого средства защиты может привести к гипоксии, обострению хронической бронхолегочной патологии, а также формированию астмы.

Напомним, с 1 июня в Москве начинается новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, жители могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Пропуск для этого не нужен, но медицинская маска обязательна.

Ранее врачи и звезды шоу-бизнеса попросили москвичей соблюдать прогулочный график.