 

Врач указал на вред постоянного ношения маски

01.06.2020, 14:16, Новости дня

Постоянное ношение маски может повлиять на здоровье и вызвать тяжелые патологии дыхательных органов вплоть до астмы, рассказал хирург-отоларинголог Андрей Боклин.

Так, носить маски и перчатки рекомендуется только в общественных местах с крупным скоплением людей, а вот носить перчатки и маски на улице, а также заниматься в них спортом – «большая глупость», передает радиостанция «Говорит Москва».

Также врач пояснил, что если весь день носить маску, то к вечеру можно почувствовать недомогание. Кроме того, постоянное ношение этого средства защиты может привести к гипоксии, обострению хронической бронхолегочной патологии, а также формированию астмы.

Напомним, с 1 июня в Москве начинается новый этап смягчения ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Так, жители могут выходить на прогулки и заниматься спортом на улице. Пропуск для этого не нужен, но медицинская маска обязательна.

Ранее врачи и звезды шоу-бизнеса попросили москвичей соблюдать прогулочный график.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.04 / Huawei запатентовала гибкий смартфон с двумя экранами

26.03 / Российский эколог призвал дать пожилым и инвалидам бесплатные эпидемнаборы

28.04 / “За плевок ответишь”: ФИФА может запретить плеваться во время матча

28.04 / Трамп – Америка скорбит о жертвах COVID-19, но жаждет вернуться к работе

06.04 / Создан прототип органической протонной батареи

25.05 / Российские правозащитники создали карту распространения COVID-19 в колониях и СИЗО

27.03 / В Москве от коронавируса излечились еще три человека

13.04 / В Нидерландах из-за коронавируса уничтожили 140 млн тюльпанов

13.04 / Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине – медицинский работник

18.05 / Зеленский объявил о создании рабочей группы для решения проблем крымских татар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска