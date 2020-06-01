Мантуров анонсировал клинические исследования вакцин «Биокада» и «Генериума»

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01.06.2020, 14:16, Новости дня

В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин от коронавируса компаний «Биокад» и «Генериум», сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

«В июне должны начаться клинические исследования первых вакцин, которые разрабатываются нашими фармкомпаниями «Биокад» и «Генериум» вместе с ведущими научными организациями Минздрава и Роспотребнадзора», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в РФ набрали добровольцев для клинических испытаний вакцины от коронавируса.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила надежду, что вакцину удастся получить до второй волны распространения заболевания.



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