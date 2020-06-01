Участники акций протеста в США нашли поддержку за рубежом

01.06.2020, 14:06, Новости дня

Тысячи жителей Новой Зеландии в понедельник приняли участие в марше солидарности с американцами, протестующими против гибели чернокожего Джорджа Флойда при задержании полицией.

Демонстранты в Окленде прошли маршем к американскому консульству и скандировали лозунги, знакомые участникам акций протеста в США, включая «Жизни чернокожих имеют значение» и «Нет справедливости, нет мира».

Демонстрациям в понедельник предшествовали аналогичные акции в Великобритании, Бразилии, Канаде и других странах.

Тысячи демонстрантов собрались в центре Лондона, чтобы выразить поддержку людям в США, которые вышли на улицы после смерти Флойда на прошлой неделе в Миннеаполисе, штат Миннесота, чтобы осудить поведение полиции.

Флойд умер после того, как полицейский Дерек Човин прижимал его шею к земле коленом более восьми минут, несмотря на то, что Флойд повторял, что не может дышать.

Участники акции протеста в Дании в воскресенье пришли к посольству США в Копенгагене с такими плакатами, как «Прекратите убивать чернокожих!». В Германии демонстранты держали плакаты с надписями «Привлечь полицейских к ответственности» и «Куда звонить, если полиция убивает?»

В странах с авторитарными правительствами чиновники осудили действия полиции, а подконтрольные государству СМИ встраивали демонстрации в контекст жалоб правительства США на подавление протестов в других странах, включая реакцию Китая на продемократические демонстрации в Гонконге.

Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на брифинге в понедельник, что беспорядки показывают «серьезность проблемы расизма и полицейского насилия в США».

Ранее редактор контролируемой Компартией Китая газеты Global Times Ху Сицзинь заявил, что теперь американские чиновники могут увидеть протесты из собственных окон.

«Я хочу спросить спикера Палаты представителей [Нэнси] Пелоси и госсекретаря [Майка] Помпео: должен ли Пекин поддержать протесты в США, как вы прославляли участников беспорядков в Гонконге?» – написал он.

В Иране, где правительство в последние годы проводило жесткие репрессии в отношении собственных протестующих, государственное телевидение неоднократно показывало кадры беспорядков в США. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави в понедельник призвал американские власти «прекратить насилие против собственного народа и дать людям возможность дышать».