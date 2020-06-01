 

В больнице в Улан-Удэ вспышка коронавируса – заразились полторы сотни человек

01.06.2020, 14:02, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковВ Улан-Удэ в республиканской клинической больнице имени Семашко произошла вспышка коронавируса. По данным на утро 1 июня, медики выявили 146 инфицированных – это пациенты, персонал и члены семей медработников и пациентов, сообщила глава Минздрава Бурятии Евгения Лудупова.

На карантин закрыли два корпуса больницы, пациентов принимают другие корпуса и другие больницы города. Несмотря на принятые меры, число заразившихся растет, отметила министр и назвала ситуацию “непростой”.

Главврачу больницы Игорю Шпаку Минздрав вынес выговор, а испытательный срок ему продлили на три месяца.

“На ежедневный контроль поставлены мероприятия, которые проводит руководство республиканской больницы. Каждый пациент, даже который выписан, находится на контроле”, – отметила Лудупова.

По ее словам, источником инфекции в РКБ стал бессимптомный больной, который поступил в хирургическое отделение.

По данным на утро 1 июня, в Бурятии выявили 1563 случая коронавирусной инфекции, умерли 10 заболевших.

Вспышки коронавирусной инфекции фиксируются в медучреждениях по всей стране. Это может быть связано с нехваткой средств защиты, о чем неоднократно заявляли медработники. Российские медики ведут “Список памяти”, куда вносят фамилии умерших от коронавируса коллег. В списке уже 331 человек – это врачи, медсестры, лаборанты, санитары, все, кто работал с пациентами с COVID-19.



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