 

В газете МВД рассказали о необходимости расширения прав полицейских, сославшись на придуманные законы США

01.06.2020, 14:02, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковВ газете МВД “Щит и меч” была опубликована статья,  в которой рассказывается о необходимости принятия поправок к закону “О полиции”, который расширяет права сотрудников внутренних дел. В противовес приводятся примеры нескольких несуществующих законов США. На статью обратили внимание в “Медиазоне”.

Авторы материала под названием “Требования диктует жизнь” пишут, что “федеральный закон “О полиции” не менялся почти десять лет”, а без регулярной корректировки нормативная база “попросту перестанет работать”. 

“Можно, конечно, чтить историю и сохранять действие документов, принятых несколько веков назад, которые сегодня вызывают лишь улыбку  Например, в штате Огайо нельзя гладить кошек утюгом, смотреть на портрет президента, если вы слепой, а женщинам запрещено выщипывать брови за рулем. В Арканзасе до сих пор существует закон, который был написан в 1800-х годах. В нем говорится, что муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц”, – утверждают журналисты.

Однако, как пишет “Медиазона”, закона про запрет созерцания портрета президента слепыми не существует, как и права бить жену в Арканзасе – про этот миф писали в Arkansas Law Notes. 

Также в статье говорится о критике законопроекта, но приводятся только положительные мнения экспертов и утверждается, что опасения россиян “понятны, но необоснованны”. 

Согласно новым поправкам к закону “О полиции”, которые внесли в Госдуму 13 мая, полицейские получат права вскрывать машины и проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории – для задержания лиц. Также в документе говорится о расширении перечня обстоятельств для применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.

Законопроект также предусматривает освобождение силовиков от ответственности за совершенные ими на службе действия.

 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Прокуратура проверит условия труда врачей во временном госпитале в “Крокус Экспо” после публикации Настоящего Времени

05.04 / Бузова заявила о «беременности»

07.04 / Ученый оценил шансы на «атаку» городских крыс из-за коронавируса

05.04 / Коронавирус всегда будет с нами

16.04 / Баскетболист “Шарлотт” пожертвовал 1 млн долларов на борьбу с COVID-19 в ДР Конго

16.04 / Глава дипломатии ЕС пообещал выделить ВОЗ дополнительные средства

08.05 / Прочувствовать историю: 9 мая телеканал “Россия 1” приготовил большой праздничный показ

15.05 / Власти Украины признали масштабы продажи детей за границу

09.05 / Жаркую погоду признали неспособной остановить коронавирус

31.05 / Препарат для лечения коронавируса «Авифавир» будут выпускать не только в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска