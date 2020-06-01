В газете МВД рассказали о необходимости расширения прав полицейских, сославшись на придуманные законы США

01.06.2020, 14:02, Новости дня

В газете МВД “Щит и меч” была опубликована статья, в которой рассказывается о необходимости принятия поправок к закону “О полиции”, который расширяет права сотрудников внутренних дел. В противовес приводятся примеры нескольких несуществующих законов США. На статью обратили внимание в “Медиазоне”.

Авторы материала под названием “Требования диктует жизнь” пишут, что “федеральный закон “О полиции” не менялся почти десять лет”, а без регулярной корректировки нормативная база “попросту перестанет работать”.

“Можно, конечно, чтить историю и сохранять действие документов, принятых несколько веков назад, которые сегодня вызывают лишь улыбку Например, в штате Огайо нельзя гладить кошек утюгом, смотреть на портрет президента, если вы слепой, а женщинам запрещено выщипывать брови за рулем. В Арканзасе до сих пор существует закон, который был написан в 1800-х годах. В нем говорится, что муж имеет право бить жену, но только один раз в месяц”, – утверждают журналисты.

Однако, как пишет “Медиазона”, закона про запрет созерцания портрета президента слепыми не существует, как и права бить жену в Арканзасе – про этот миф писали в Arkansas Law Notes.

Также в статье говорится о критике законопроекта, но приводятся только положительные мнения экспертов и утверждается, что опасения россиян “понятны, но необоснованны”.

Согласно новым поправкам к закону “О полиции”, которые внесли в Госдуму 13 мая, полицейские получат права вскрывать машины и проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории – для задержания лиц. Также в документе говорится о расширении перечня обстоятельств для применения сотрудниками полиции огнестрельного оружия.

Законопроект также предусматривает освобождение силовиков от ответственности за совершенные ими на службе действия.