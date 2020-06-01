Что произошло за ночь 1 июня

В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Общее число его жертв в столице превысило 2500, а в стране — достигло 4769.
ОАЭ направят в Чечню и Дагестан медицинскую помощь. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 1 июня первый самолет доставит в Грозный СИЗ, тесты на COVID-19, антибактериальные средства и салфетки. Такая же медпомощь прибудет 3 июня в Дагестан.
В США за три дня протестов задержали около 4,1 тысячи человек. Число американских городов, где власти ввели комендантский час, увеличилось до 40. В Вашингтоне демонстранты подожгли припаркованные у Белого дома машины, полиция применила против них слезоточивый газ.
Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять самолеты. В Роспотребнадзоре сообщили, что согласовали подготовленные Росавиацией рекомендации — в них нет требования о заполнении салонов на 50%.
ЦИК предложит выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателей на голосовании по Конституции. По данным «Коммерсанта», в новом порядке его проведения также допускается надомное и досрочное голосование без уважительных причин.
В Нью-Йорке умер скульптор и художник Христо Явашев, обернувший Рейхстаг серебристой тканью. Ему было 84 года.