 

Что произошло за ночь 1 июня

01.06.2020, 13:55, Разное

Коротко.

  • В Москве скончались еще 76 пациентов с коронавирусом. Общее число его жертв в столице превысило 2500, а в стране — достигло 4769.

  • ОАЭ направят в Чечню и Дагестан медицинскую помощь. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 1 июня первый самолет доставит в Грозный СИЗ, тесты на COVID-19, антибактериальные средства и салфетки. Такая же медпомощь прибудет 3 июня в Дагестан.

  • В США за три дня протестов задержали около 4,1 тысячи человек. Число американских городов, где власти ввели комендантский час, увеличилось до 40. В Вашингтоне демонстранты подожгли припаркованные у Белого дома машины, полиция применила против них слезоточивый газ.

  • Авиакомпаниям разрешили полностью заполнять самолеты. В Роспотребнадзоре сообщили, что согласовали подготовленные Росавиацией рекомендации — в них нет требования о заполнении салонов на 50%.

  • ЦИК предложит выдавать бюллетени без внесения паспортных данных избирателей на голосовании по Конституции. По данным «Коммерсанта», в новом порядке его проведения также допускается надомное и досрочное голосование без уважительных причин.

  • В Нью-Йорке умер скульптор и художник Христо Явашев, обернувший Рейхстаг серебристой тканью. Ему было 84 года.

    • Источник: Новая газета



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