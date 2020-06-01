Президент Таджикистана примет участие в параде Победы в Москве

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01.06.2020, 13:53, Новости дня

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял приглашение руководства РФ и примет участие в военном параде 24 июня в Москве, сообщили в исполнительном аппарате главы республики.

«Президент Таджикистана 24 июня в Москве будет наблюдать за военным парадом, посвященным 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приглашение на парад от президента РФ Владимира Путина было получено по дипломатическим источникам и с благодарностью принято», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, сейчас обе стороны прорабатывают организационные вопросы поездки президента Таджикистана в Москву.

Президент РФ Владимир Путин объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин». До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



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