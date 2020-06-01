«Таврида» в День защиты детей организует творческие мастер-классы по всей России

01.06.2020, 13:53, Новости дня

Команда арт-кластера «Таврида» в Международный день защиты детей проведет в 75 регионах РФ более 700 мастер-классов. В них примут участие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В Международный день защиты детей в региональных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, резиденты «Тавриды» проведут мастер-классы по нескольким творческим направлениям: музыке, хореографии, изобразительному искусству, рукоделию, актерскому мастерству, литературе и народному творчеству. Так, в Нарьян-Маре детям проведут мастер-класс по хореографии, в Кургане артисты местной филармонии выступят со специальной программой «Мир детства», а в Казани устроят фотосессию с аквагримом и поделками. Мероприятия состоятся с учетом соблюдения всех необходимых мер безопасности, говорится релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Всего будет организовано более 700 мастер-классов, которые пройдут как в онлайн-, так и в офлайн-форматах. К пяти федеральным онлайн-мастер-классам подключатся известные артисты, которые поздравят детей с праздником и ответят на два самых интересных вопроса. Задать вопрос сможет каждый ребенок под специальным постом в официальной группе онлайн-фестиваля «Большая перемена» в социальной сети ВКонтакте

В частности, 1 июня детей поздравят актер Сергей Безруков, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев, актер Андрей Соколов, художественный руководитель и главный балетмейстер балета «Тодес» Алла Духова, солист группы «Интонация» Александр Новиков, актриса Анна Чиповская, победитель телевизионного шоу на Первом канале «Голос. Дети – 5» Рутгер Гарехт. Ведущими онлайн-мастер-классов станут участники и эксперты «Тавриды».

Планируется, что к трансляции онлайн-мастер-классов подключатся около 1 тыс. организаций для детей-сирот и более 15 тыс. детей.

Мастер-классы в Международный день защиты детей станут окончанием большого проекта «Таврида – детям». В нем уже приняли участие более 2,5 тыс. детей из 73 регионов России. В рамках проекта несколько раз в неделю проходили онлайн-мастер-классы для детей в возрасте от четырех до 14 лет по многим творческим направлениям. Проект стартовал 7 апреля и получил широкий отклик у пользователей.