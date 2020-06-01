 

Третья экспертиза по делу Серебренникова установила размер возможных хищений

01.06.2020, 13:53, Новости дня

Мещанский суд Москвы огласил выводы третьей комплексной экспертизы по делу «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова, согласно которой расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены в 2,5 раза, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей, сообщила адвокат Ирина Поверинова, заявив о намерении защиты оспаривать выводы экспертизы.

«Выводы экспертизы оглашены. Согласно им, расходы на реализацию театрального проекта «Платформа» были завышены, его стоимость оценена приблизительно в 87 млн рублей, а ущерб государству мог составить около 129 млн рублей. Экспертиза, с точки зрения защиты, проведена отвратительно, с многочисленными нарушениями, в ней просто проигнорирован целый ряд мероприятий проекта. Защита намерена оспаривать выводы экспертизы», – передает РИА «Новости» слова Повериновой, напомнившей о том, что следующее заседание по делу назначено на 5 июня.

Суд ранее четыре раза переносил заседание в связи с болезнью участников процесса.

Защита в апреле просила о переносе заседания в связи с карантинными мерами до их полного снятия. Это ходатайство судом было отклонено.

Серебренников и другие фигуранты подозреваются в хищении средств, выделенных «Седьмой студии» на проект «Платформа». На данный проект Минкультуры выделило более 214 млн рублей.

Напомним, в сентябре 2019 года суд прекратил разбирательство по делу Кирилла Серебренникова, а также отменил режиссеру подписку о невыезде.



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