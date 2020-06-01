Мнение: Почему жирные часто врут, что ничего не едят?

01.06.2020, 13:45, Разное

Дама с ником “Похудолог” привела в заголовке своего поста на “Дзене” цитату из письма одного похудевшего, когда перестал много есть, парня: “У меня этих жирных родственников – куча. Весь этот звездёж про “ничего не ем, а разносит” я уже слышать не могу”. Естественно, толстые сразу же возмутились: “Да ни фига мы не едим, это всё гормоны-фигоны!” А вот комменты оттуда же:

“Мне было очень интересно, чем нужно питаться и сколько есть, чтобы столько весить. Поэтому когда девушка заселилась в нашу комнату я стала потихоньку наблюдать. В итоге за обедом я была несколько озадачена, плова и супа она ела меньше меня, вообще не завтракала. Но! Плотно ужинала и 6-7 раз в день пила сладкий чай или кофе со сгущенкой и всегда с печеньем и конфетами. За день у нее на эти чаепития уходил чуть ли не килограмм сладостей”.

“…я тоже одну такую знаю, с ожирением, и она всегда утверждала, что толстеет даже от воды. А потом я за ней понаблюдала и обнаружилось, что вместо нормального обеда человек питается шоколадками и булочками (которые по калорийности перебивают нормальную еду в разы)”.

“Дома куча конфет, печенек, снэков, семечек, орехов. Идут мимо кухни – хвать кусок колбаски сырокопченой. “А чо, эт не бутерброд, это не считается”. Идет мимо вазы с конфетками – конфетку хвать. А шоколад так вообще.. ну кто же ест дольку или две, правда? Вот их двое, скажем, муж и жена – они шоколадку и располовинивают. И так день через день. И чай (с сахаром, по три раза в день. А что, чай же вода, чо его считать!) да с печеньем или пирожным, ну “не пустой же пить”. В результате они, такие люди, не лгут. Нормальной, полноценной еды они реально едят МАЛО, но при этом они нажирают приличный калораж снэками и перекусами… А человек свято верит, что ничего не ест и это гормоны и “из воздуха””.

“На работе садимся обедать (у нас готовили полноценно) – наливает себе тарелку супа до краёв (у нас мужики рабочие даже такими порциями не ели!), плюхает туда хорошую такую порцию майонеза, ещё пару кусков хлеба. Потом второе – тоже целую тарелку. Ну, и чайком сладеньким запить обязательно”.

“Пришла в гости к полной подруге. И не смогла съесть то, что она мне на тарелку положила на ужин. Хотя сама я не такая уж стройняшка, две большие куриные котлеты и тазик макарон в меня не влезли”.

“У меня свекровь такая – Ой, у меня диабет, ем как мышка, все равно разносит… ой-ой

При том, работа у нее сидячая хронически, физнагрузки никакой, кроме стояния у плиты, и да – жирные блины, макароны с сыром и белым хлебом, тортик такой и сякой, ни в чем себе не отказывает!”

“Я немного ем. И накладывает 2!!! окорочка и большую тарелку пюре. А к чаю 3-4 булочки (что там есть?) Тарелку салата с майонезом (это же овощи, с них не поправляется!) Невозможно переубедить”.

“Знакомая все время говорила, что ест только суп. Без хлеба. И правда, суп ела, еще чай и кофе с сахаром по 10 кружек в день с пачкой печенья за один присест”.

Ну и вершина всего этого ужаса:

“По крайней мере у моей свекровки именно так… поужинали, потом чайку попили с плюшками, а часов в 11-11.30 поужинали еще разок, ну, чтоб ночью кошмары не снились с голодухи!”

И вот после этого толстые будут уверять, что таки да, вообще ничего не едят. Ну, это всё уже сто раз слышал (“Две-три булочки, несколько плюшечек – разве это ужин”?). Но вот мне стало интересно – а ЗАЧЕМ толстые врут, что вообще ничего не едят? Я вот, если не могу без сладостей (ну да, да, сам не могу), так что-то не вру о своём исключительно здоровом питании! Не стыдно им хотя бы самих себя-то обманывать?

Кстати, вангую набег толстых в комменты с воплями: “Да я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО вообще ничего не ем (ну, как у Малявина пациент доказывал, что бухать 23 дня в месяц – это таки не запой), а похудеть не могу!” Что ж, я могу таким предложить больше двигаться. Я вот действительно обожаю сладости, но при этом мне всё лето приходится пешком ходить до избы в деревне и обратно и там ещё косить-носить-возить-дрочить плюс каждый день пешком с собакой хожу, в результате даже 60 (правда, роста ещё маленького) никогда не весил. А то, например, был свидетелем, как мужик с огромным пузом тормознул своё корыто чуть ли не напротив входа в ТЦ. И вот мне стало интересно – а со стоянки дотащить свой жир вообще никак? И в туалет они тогда тоже на машинах ездят, если пешком вообще ходить не могут, или как? И кстати, там ещё была куча комментов от СУМЕВШИХ таки похудеть людей, включая диабетиков. И это почему же они смогли, а вы нет?

А ещё я там реальный шедевр и вершину лицемерия встретил – мол, это у них, рука-лицо и опаный стыд, “стрессовое обжорство” и мы ничего не понимаем. Ну да, я вот не понимаю, какой же это такой стресс должен быть. Ибо сам я когда-то (когда мама неожиданно тяжело заболела и сначала я даже не знал, выживет она вообще или нет) пережил такой аццкий стресс, что и врагу не пожелаю. И вот как на духу скажу – мне дышать-то тогда не хотелось и сил не было, не что есть! Как и моей сестре, потерявшей почти половину семьи, включая ребёнка, в один день! А у них, б-дь, давпайопов, “стресс” (ну, от того, что “жирными” назвали, я сам с такой пытался встречаться и она каждые две минуты рассказывала, какой это стресс) и они бегут в себя торты запихивать, не позорились бы хоть…