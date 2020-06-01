 

Пьяный россиянин упал и погиб при попытке забраться в квартиру через окно

01.06.2020, 13:35, Разное

Житель Кемеровской области погиб, упав с большой высоты при попытке забраться в свою квартиру через окно. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Все началось с того, что мужчина забыл ключи от дома внутри и захлопнул за собой дверь.

После этого он решил обратиться за помощью к соседям, которые проживают этажом выше. Через окна их квартиры он попытался забраться в свою, но не удержался и сорвался вниз. Местные правоохранители проводят проверку по факту случившегося.



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