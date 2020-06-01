 

На лидера петербургской рок-группы завели уголовное дело о педофилии

01.06.2020, 13:35, Разное

Лидер рок-группы “ЭйзимО” из Санкт-Петербурга стал подозреваемым в двух эпизодах растления малолетних. По версии следствия, музыкант совершал развратные действия в отношении юношей, которым сейчас 15 и 17 лет.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело. Правоохранители полагают, что до одного из мальчиков рокер домогался, когда тому было 13 лет. Наряду с ним подозреваемыми по делу проходят 54-летний охранник и 59-летний член экипажа исследовательского судна.



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