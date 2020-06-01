 

МВД ввело новые трехзначные коды для автономеров в ряде регионов

01.06.2020, 13:30, Новости дня

МВД утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов, соответствующий приказ уже подписан, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9. До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7», – сказал собеседник агентства.

Напомним, в ноябре МВД и Минэкономики договорились о концепции системы, которая позволит гражданам покупать так называемые красивые автономера.



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