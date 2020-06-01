 

Ряд московских магазинов приостановили возможность примерки одежды

01.06.2020, 13:30, Новости дня

В Москве несколько марок одежды, в частности, Befree, Zarina, Love Republic и Sela, временно приостановили возможность примерки одежды в магазине в связи с рекомендациями Роспотребназора по коронавирусу.

«Сейчас примерка в открытых магазинах Zarina, Befree, Love republic и Sela временно невозможна в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – сообщил ТАСС представитель компании Melon Fashion Group.

Отмечается, что приобретенные вещи можно примерить дома. Если купленный товар не подходит, можно обменять его на нужный размер или вернуть в магазин.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Также разработаны рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации. 

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05 / Четырех фигурантов дела об убийстве ветерана АТО Сармата выпустили из-под стражи

31.03 / Госдума одобрила срок до 7 лет тюрьмы за нарушение карантина

31.03 / Всемирный банк резко снизил прогноз роста ВВП Китая

28.03 / Российские военные приступили к противоэпидемическим мероприятиям в Ломбардии

11.05 / Виртуальные съезды партий в США – реальная перспектива

19.05 / Самарскому отелю грозит штраф за использование нацистской символики в рекламе

11.05 / “Почта Узбекистана”, завод Coca-Cola и почти 100 квартир. Сын Гульнары Каримовой рассказал о переданных государству активах

18.05 / Генпрокурор США заявил о сотрудничестве Apple с Россией и Китаем

07.04 / «Аэрофлот» предупредил пассажиров из Москвы об изоляции по прилету в регионы

04.05 / США заявили о попытках РФ и Китая «использовать коронавирус в своих интересах»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска