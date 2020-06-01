Ряд московских магазинов приостановили возможность примерки одежды

01.06.2020, 13:30, Новости дня

В Москве несколько марок одежды, в частности, Befree, Zarina, Love Republic и Sela, временно приостановили возможность примерки одежды в магазине в связи с рекомендациями Роспотребназора по коронавирусу.

«Сейчас примерка в открытых магазинах Zarina, Befree, Love republic и Sela временно невозможна в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора», – сообщил ТАСС представитель компании Melon Fashion Group.

Отмечается, что приобретенные вещи можно примерить дома. Если купленный товар не подходит, можно обменять его на нужный размер или вернуть в магазин.

Ранее Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в кинотеатрах. Также разработаны рекомендации по постепенному открытию храмов, мечетей, синагог и других религиозных учреждений. Кроме того, Роспотребнадзор подготовил рекомендации для восстановления пассажирских перевозок для гражданской авиации.

В среду мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, какие ограничения снимут в Москве с 1 июня.