 

Ольга Зуева опубликовала снимок с дочкой Одой Валентиной, сделанный на прогулке по Нью-Йорку

01.06.2020, 13:25, Разное

Актриса и режиссер Ольга Зуева, которая весной этого года впервые стала мамой, сейчас находится в Нью-Йорке и самоизолируется вместе с возлюбленным и отцом ее ребенка – Данилой Козловским. Но круглосуточно сидеть дома в ее планы не входит, и сегодня Зуева поделилась с фолловерами снимком во время прогулки по городу вместе с дочкой Одой Валентиной. Автором фото выступила ее подруга и по совместительству фотограф Вита Камлюк.

Самое долгожданное лето,

– подписала Ольга фото, где позирует на фоне моста и толпы людей, которые так же, как она, “выбрались” из самоизоляции, чтобы насладиться солнцем и свободой.  

Ольга Зуева на прогулке с ОдойНапомним, о рождении Оды она сообщила 2 марта, точная дата появления девочки на свет пока не разглашалась. По неподтвержденным данным, Козловский присутствовал при родах своей 32-летней возлюбленной. По словам источника, близкого к паре, – “Ольга решила рожать в Америке из-за того, что много лет жила там, получила местное образование и снялась в нескольких фильмах”. 

Данила Козловский и ОдаБеременная Ольга ЗуеваОб отношениях Данилы и Ольги впервые стало известно в начале 2015 года, когда пара вышла в свет на премьере фильма с участием Данилы “Духless 2”. За пять лет отношений они несколько раз работали на одной съемочной площадке: сначала актриса появилась в режиссерском дебюте Козловского “Тренер”, затем он оказал своей девушке ответную услугу – снялся уже в ее первом фильме “На районе”. Фильм “Официально красивые” стал их третьим совместным проектом на экране.



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