В Париже через год после пожара открыли площадь у собора Нотр-Дам

01.06.2020, 13:18, Новости дня

31 мая в Париже для посетителей открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Об этом сообщила радиостанция RFI.

Ранее площадь закрыли из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме.

Теперь туристы и жители города смогут попасть на площадь. В мэрии Парижа рассказали, что для того, чтобы снова пустить людей на площадь перед собором, брусчатку очистили по специальной технологии. Лавки и горшки с растениями покрыли специальным гелем, а верхние 40 см почвы вокруг площади заменили.

7 мая были взяты пробы, которые показали, что содержание свинца на поверхностях около собора в пять раз ниже максимально допустимого.

Местные службы будут проводить еженедельную санитарную обработку территории.

Пожар в соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля 2019-го. Криминалисты считают, что возгорание произошло либо из-за короткого замыкания, либо из-за неисправности проводки.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил журналистам, что храм будет восстановлен. Для реставрации открыли общенациональный сбор пожертвований. На реконструкцию Нотр-Дама Макрон отводит пять лет.