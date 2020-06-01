Тело пропавшей школьницы нашли в колодце в Красноярском крае
01.06.2020, 13:16, Новости дня
В Красноярском крае в заброшенном пожарном колодце обнаружено тело 12-летней девочки, которая пропала накануне, сообщила пресс-служба СУ СК региона.
По данным следствия, вечером 30 мая 12-летняя девочка со своей десятилетней сестрой пошла встречать коров. Младшая сестра вернулась домой, а старшая осталась играть на детской площадке. Через некоторое время родители начали поиски, сообщается на сайте ведомства.
По факту пропажи было возбуждено уголовное дело.
«В ходе проведения поисковых мероприятий в заброшенном пожарном резервуаре глубиной около трех метров обнаружено тело ребенка с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении.
Ранее в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти.
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