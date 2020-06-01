Штрафы за брошенный во дворах автохлам внесли в КоАП

01.06.2020, 13:10, Новости дня

В российском Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) появился проект введения штрафов за брошенные во дворах бесхозные автомобили, мойку автомобиля в неположенных местах и прочие нарушения, за которые, в случае принятия поправок, придется заплатить несколько тысяч рублей.

В появившемся на федеральном портале проектов нормативных правовых актов проекте обновленного КоАПа теперь есть статья 16.10. “Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств” прописано, что что за брошенные во дворах “вне специально отведенных мест” машины будут предупреждать или штрафовать на сумму от 1000 до 3000 рублей.

Штрафовать будут и за частично разобранные машины, которым тоже прописали определение. Такие машины считаются разукомплектованными, и под ними понимаются автомобили, “у которых отсутствуют одна или несколько кузовных деталей, предусмотренные конструкцией (капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин, а также сгоревшее транспортное средство”.

За мойку автомобиля в запрещенных для этого местах – предупреждение или штраф 1000-3000 рублей. За стоянку (остановку) на газонах, цветниках и прочих территориях с насаждениями (и проезд по ним) можно получить штраф в 1500-4000 рублей (или 2000 рублей, если нарушение выявлено с помощью комплексов фотовидеофиксации). За парковку на детских, игровых, спортивных и прочих площадках заплатить придется от 2000 до 5000 рублей (или 2500 рублей с фотовидеофиксацией).

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