 

Кремль: никакой “российской методички” по беспорядкам в США нет

01.06.2020, 13:10, Новости дня

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление экс-советника американского президента Барака Обамы Сьюзан Райс, которая утверждает, что нынешние беспорядки в США могли быть организованы извне по некой "российской методичке". В ответ на это пресс-секретарь президента РФ отметил, что беспорядки в Миннесоте – исключительно внутреннее дело Соединенных Штатов.

"Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США. Но все, что там происходит, является внутренним делом этой страны, – цитирует Пескова ТАСС. – Мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас".

По мнению Пескова, слова Райс не могут отражать официальную позицию нынешней американской администрации.

"Какие-либо инсинуации, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными. И, насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрения Вашингтона", – сказал пресс-секретарь президента России.

Тем временем на высказывание Райс отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель министерства Мария Захарова в обратилась к экс-советнику американского президента в Facebook.

"В свое время Ваши товарищи по партии совершили роковую ошибку – придумали глупейшую концепцию обвинения РФ во всем, что вам не нравится, – написала она. – Эту ошибку Вы пытаетесь повторить сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку".

Прокомментировал слова Райс и глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев. По его мнению, "домыслы" Райс могут быть частью очередной антироссийской кампании, основанной на фейках.

"Сказанное сейчас Сьюзан Райс является прямым оскорблением – причем не столько России, которой в этой ситуации просто нет и быть не может, сколько собственного народа и памяти гражданина США Джорджа Флойда", – написал дипломат в Facebook.

31 мая экс-советник Обамы по национальной безопасности заявил в эфире телекомпании CNN, что в протестах, которые начались в Миннеаполисе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, участвуют как мирные протестующие, так и экстремисты. И последние, по ее мнению, пытаются превратить мирные выступления в "нечто совсем иное", следуя указаниям "из российской методички". Райс высказала мысль, что РФ здесь ставит задачу "стравить американцев друг с другом".

Джорджа Флойда 25 мая задержала полиция Миннеаполиса. Мужчину повалили на землю и надели на него наручники, а один полицейский прижал шею арестованного коленом к земле. В итоге Флойд скончался, что вызвало протесты, превратившиеся в уличные беспорядки, столкновения с полицией, поджоги и мародерство. В Миннеаполис ввели Нацгвардию.

 



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