 

Портал “Усыновите.Ru” отмечает 15-летие

01.06.2020, 13:10, Новости дня

1 июня сайт "Усыновите.Ru" отмечает 15-летие. За это время произошло множество изменений в области семейного устройства детей-сирот.

Сократилось число детей, состоящих на учете в Федеральном банке данных и возросло число замещающих семей, выросло количество школ приемных родителей и служб сопровождения, появилось больше фондов и организаций, работающих в этой сфере, готовых оказать поддержку и помощь.

Еще в 2005 году нуждались в устройстве в семью 146,4 тысяч детей и подростков, а в 2019 году таких детей-сирот оставалось уже 44 429. У детей появились свои дома, свои папы и мамы.

Давно уже усыновление перестало быть тайной, а приемная семья стала обычным явлением – они есть в любом населенном пункте.

Однако государство, общество, сообщество приемных родителей и экспертные сообщества сегодня сталкиваются с новыми вызовами, требующими актуальных мер — устройства в семьи трудных категорий детей-сирот. Как признаются специалисты, это категория детей-сирот, работа по устройству которых не была эффективно проведена много лет назад.

Кроме того, в помощи и поддержке нуждаются и семьи, которые уже приняли на воспитание ребенка-сироту, а часто и не одного, и которые, казалось бы, прошли все этапы его адаптации и взросления, разобрались с диагнозами, научились решать проблемы со школой и многие-многие другие.

По словам специалистов, особо важной сегодня является точечная высокопрофессиональная работа по устройству и сопровождению детей-сирот, поэтому без серьезного повышения квалификации специалистов органов опеки и попечительства, школ приемных родителей и служб сопровождения не обойтись.



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