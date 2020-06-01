Электронные больничные работающим пенсионерам продлили до 11 июня

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01.06.2020, 12:53, Новости дня

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, информирует пресс-служба кабмина.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 1 до 11 июня включительно. Изменения во временные правила оформления листков трудоспособности и назначения выплат по ним утвердил председатель правительства Михаил Мишустин», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что на совещании 11 мая президент Владимир Путин указал на необходимость сохранения режима самоизоляции для людей 65 лет и старше. Выданные им новые электронные больничные будут также оплачены за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение недели со дня оформления больничного.

«Он будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не потребуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы», – добавляется в сообщении.

В кабмине отметили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина проходит по общим правилам: при стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере.

«Для расчета берется среднемесячный заработок, но не более среднего максимального заработка в 69 тыс. 961,65 рубля в месяц», – сообщили в кабмине.

Напомним, 17 апреля глава Минтруда Антон Котяков заявил, что работающие россияне старше 65 лет смогут получить электронный больничный с 20 по 30 апреля.



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