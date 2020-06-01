Мишустин во вторник представит Путину план по восстановлению экономики

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01.06.2020, 12:53, Новости дня

Президент Владимир Путин во вторник, 2 июня, проведет встречу с главой правительства Михаилом Мишустиным, который доложит об общенациональном плане восстановления экономики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодня будет этот документ представлен в Кремль. На завтра запланирована встреча президента с премьером Мишустиным, на этой встрече именно Мишустин будет докладывать президенту об этом документе», – сказал Песков, передает РИА «Новости».

Он добавил, что встреча, «большая часть как минимум, будет открыта».

Ранее сообщалось, что правительство должно представить Путину общенациональный план восстановления экономики в понедельник.

На прошлой неделе Мишустин сообщил, что план по восстановлению российской экономики состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. 



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