Мэр Вашингтона: мы должны опасаться нового роста заболеваемости COVID-19

01.06.2020, 12:50, Новости дня

МАЙАМИ – Оглядываясь назад, Роза Хименес Кано понимает, что участие в протестах против жестокости полиции было рискованным делом – и не только по обычным причинам.

«Для COVID-19 это может быть как пороховая бочка», – говорит 39-летняя венчурная предпринимательница после участия в демонстрации во Флориде. Это была одна из многих акций протеста в стране в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда, который умер в Миннеаполисе после того, как белый полицейский прижал его к земле, наступив на шею коленом.

В то время как во всем мире открываются церкви, мечети, школы и предприятия, внезапные массовые гражданские беспорядки в США вызывают опасения по поводу новых вспышек вируса в стране, которая опережает другие по числу подтвержденных случаев инфицирования и летальных исходов.

Демонстрации уже вышли за пределы США. Так, в Лондоне в воскресенье состоялась крупная акция протеста против расизма, участники которой нарушали правила социального дистанцирования.

Роза Хименес Кано собирается уйти на карантин на 14 дней, обеспокоенная тем, что она, возможно, вела себя «безответственно», когда в субботу приняла участие в ночной акции протеста в Майами, где контактировала с огромным числом людей.

Протесты в связи с гибелью Флойда, очередной смертью чернокожего от рук полиции в Америке, сотрясают всю страну – от Миннеаполиса до Нью-Йорка и от Атланты до Лос-Анджелеса. В некоторых случаях они переросли в беспорядки и столкновения с полицией, поджоги магазинов и машин на улице.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что бессимптомные носители вируса могут, не зная того, заражать других людей на акциях протеста, где люди стоят плечом к плечу, многие без масок. При этом многие скандируют, поют или кричат. Известно, что вирус распространяется через микроскопические капли в воздухе, когда люди кашляют, чихают, поют или разговаривают.

«Нет сомнения в том, что, когда сотни или тысячи людей оказываются в непосредственной близости друг от друга, когда у нас есть этот вирус на всех улицах, это нездоровая ситуация», – заявил губернатор Мэриленда Ларри Хоган в воскресенье, выступая в программе «Положение в стране» на канале CNN.

«Через две недели мы узнаем по всей Америке, приведет ли это к всплеску заболеваемости и новому росту показателей или нет», – добавил он.

В США зарегистрировано более 1,7 миллиона инфицированных коронавирусом, около 104 тысяч человек скончались. Пандемия непропорционально сильно ударила по расовым меньшинствам в стране, где нет всеобщего бесплатного медицинского обслуживания.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер в воскресенье выразила серьезную обеспокоенность в связи с тем, что акции протеста в столице страны и других местах могут стать благодатной почвой для новой серии вспышек. Многие демонстранты были в масках, но не пытались соблюдать социальную дистанцию.

«Мы очень упорно работали последние 8-10 недель, чтобы избегать любых массовых скоплений, – сказала она. – Как страну, нас должен беспокоить отскок».

Но даже ношение масок демонстрантами не гарантирует защиту. Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний сообщили, что тканевые маски препятствуют распространению вируса от инфицированных, но не защищают людей, которые их носят, от заражения.

Массовые протесты в связи со смертью Флойда также прошли в Европе.

В Лондоне тысячи человек приняли участие в воскресном марше, скандируя «Нет справедливости! Нет мира!». Люди несли плакаты, гласившие «Правосудие ради Джорджа Флойда» и «Расизм – глобальная проблема». Многие демонстранты были без масок, и большая часть собравшихся на Трафальгарской площади стояли близко друг к другу. По числу умерших от коронавируса (около 38500 человек) Великобритания занимает второе место в мире после США.

В Берлине вечером в субботу сотни демонстрантов вышли на пикет у посольства США под девизом «Правосудие ради Джорджа Флойда». Другие провели марш у посольства США в Копенгагене.

Многие американцы в воскресенье впервые за несколько недель посетили церковные службы. На Ближнем Востоке открылись десятки тысяч мечетей, но в таких странах, как Индия и Колумбия, число новых заражений продолжает расти.

По данным Университета Джонса Хопкинса, во всем мире зарегистрировано около 6,1 миллиона инфицированных, около 370 тысяч человек скончались. Предполагают, что реальное число умерших значительно выше, потому что многие жертвы вируса никогда не сдавали тесты.

В воскресенье ситуация ухудшилась в Индии, где количество новых случаев впервые достигло 8 тысяч в день, а число умерших выросло на 193. Несмотря на это, все больше индийских штатов с понедельника ослабляют ограничения на работу магазинов и общественного транспорта, хотя метро и школы по-прежнему будут закрыты.

В Саудовской Аравии в воскресенье впервые более чем за два месяца открылись мечети, но исламская святыня в Мекке остается закрытой. В Иерусалиме множество верующих ждали открытия мечети «Аль-Акса». Многие были в хирургических масках и ждали, когда им измерят температуру перед входом.

В столице Колумбии Боготе власти ввели карантин на территории с населением почти полтора миллиона человек на фоне роста заболеваемости. Мэр Клаудиа Лопес заявила, что жителям рабочего района Кеннеди, заложенного покойным президентом США Джоном Кеннеди в 1961 году, запрещается выходить из дома, кроме как для покупки еды, получения медицинской помощи или в случае чрезвычайной ситуации. Заводы также должны закрыться.

В Испании премьер-министр Педро Санчес заявил в воскресенье, что он попросит парламент о последнем двухнедельном продлении чрезвычайного положения в стране, срок которого истекает 7 июня. Это позволит правительству и дальше требовать соблюдения карантинных мер для контроля за эпидемией коронавируса, которая унесла жизни по меньшей мере 27 тысяч человек, в том числе в домах престарелых.

«Мы почти добрались до безопасного пристанища», – сказал Санчес.

В Ватикане папа Римский Франциск призвал людей не поддаваться пессимизму после снятия ограничений по коронавирусу.

В ходе мессы в Соборе Святого Петра по случаю Пятидесятницы в воскресенье Франциск обратил внимание на тенденцию говорить, что «больше ничего не будет, как раньше». Подобные мысли, сказал Франциск, гарантируют, что «надежда точно не вернется».