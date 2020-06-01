Досрочно и без записи паспортных данных: голосование по поправкам к Конституции РФ решили упростить

01.06.2020, 12:42, Новости дня

В ЦИК хотят внести изменения в порядок проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, согласно которым россиянам предложат голосовать досрочно вне избирательных участков в течение шести дней. Проект постановления есть у “Коммерсанта” и РБК, его подлинность РБК подтвердили источники в Центризбиркоме.

Также предлагается разрешить надомное голосование всем, кто захочет голосовать, не приходя на участок. Ранее этим правом могли воспользоваться только по уважительной причине, а также пожилые, больные люди, люди с маленькими детьми и некоторые другие категории граждан.

Согласно новому порядку, голосование можно будет организовывать на придомовых территориях, территориях общего пользования и “в иных местах”. Бюллетени планируют выдавать без записи паспортных данных, но чтобы получить бюллетень, нужно будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Ранее были опубликованы рекомендации Роспотребнадзора об организации голосования по поправкам к Конституции. Там рекомендовали:

оборудовать площадки на открытом воздухе около избирательных участков;

обеспечить соблюдение дистанции между людьми и организовать температурный контроль на территории для голосования;

избирателям приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов;

надомное голосование организовать без входа в дом и желательно бесконтактным способом.

Голосование по поправкам к Конституции изначально было назначено на 22 апреля, но перенесено ​из-за эпидемии коронавируса. Ранее секретарь ЦИК Майя Гришина назвала 15 июня крайним сроком начала новой кампании за голосование по поправкам к Конституции. “Коммерсант” писал о двух возможных датах – 24 июня и 8 июля. Источники РБК говорили, что голосование могут провести 24 июня вместе с парадом Победы, который также перенесли из-за коронавируса.

Главная поправка к Конституции (так называемая поправка об обнулении президентских сроков) даст возможность президенту Владимиру Путину оставаться у власти до 2036 года. Также в поправках предлагается упомянуть Бога, обозначить русский язык как язык “государствообразующего народа”, определить брак как союз женщины и мужчины и запретить “фальсификацию истории”.