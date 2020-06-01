Глава Чувашской митрополии умер от осложнений, вызванных коронавирусом

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01.06.2020, 12:42, Новости дня

Печать учебников, книг, газет, журналов, брошюр и бланковМитрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Владимир Кедров) умер от двусторонней пневмонии, сообщается на сайте Чувашской митрополии.

“1 июня 2020 года на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Митрополит Варнава был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония”, — говорится в сообщении.

В рабочей группе при патриархе РПЦ уточнили, что митрополит скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Некоторые иерархи и священники РПЦ долгое время игнорировали предостережения врачей и руководства церкви об опасности коронавируса, продолжая проводить массовые службы уже после введения в России карантинных ограничений. После пасхальных служб в храмах и монастырях резко выросло число заразившихся COVID-19, например​, в Дивеевском женском монастыре в Нижегородской области обнаружили 70 заразившихся. Также от COVID-19 умер епископ Вениамин (Королев), который вел службу для прихожан в Вербное воскресенье. 

31 мая главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова разрешила посещать в регионе храмы РПЦ. Об этом заявил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий во время проповеди в Новодевичьем монастыре. 

“Согласно нашему обращению, главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила мне о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса. Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний”, – рассказал митрополит. 

 



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