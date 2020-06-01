 

В России зафиксировали 9035 новых заражений коронавирусом

01.06.2020, 12:40, Разное

За последние сутки в РФ коронавирус обнаружили у 9035 человек, сообщает федеральный оперштаб.

Общее число случаев заражения в стране достигло 414 878, активными остаются свыше 234 тысяч из них. От коронавируса за сутки скончались 162 человека, а всего жертвами эпидемии в РФ стали 4855 пациентов.

Суточный прирост продолжил серьезное увеличение в Нижегородской (+315), Свердловской (+283) и Иркутской (+229) областях. В Волгоградской области он достиг своего максимума за месяц (+189), а в Самарской области прирост новых случаев заражения упал больше чем в два раза по сравнению с предыдущим днем.

В Дагестане на 15 выздоровевших за сутки пришлось 25 умерших. Число новых заболевших в Москве (+2297) второй день подряд превышает суточное количество выздоровевших пациентов, хотя до этого шесть дней подряд ситуация была обратной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:  Самая страшная тайна. На чем в действительности держится Россия

Россия, согласно данным университета Джонса Хопкинса, занимает третье место в мире по заболеваемости коронавирусом. Лидером остаются США, где заразились почти 1,8 млн человек, а затем идет Бразилия, где последний суточный прирост составил 16,4 тысяч. Всего в мире COVID-19 заболели 6,1 млн человек, его жертвами стали 372 тысячи пациентов.

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.05 / Более 11 тысяч за сутки: в России подскочило число зараженных коронавирусом

26.03 / Учёные из Австралии обнаружили у человека связанные с храпом и лишним весом гены

20.05 / Мнение: Переворот 1993 года и американские деньги

26.03 / Елене Борщевой провели плановую операцию по удалению грыжи

31.05 / Мнение: Погромы в Лос-Анджелесе, Кливленде и Филадельфии

04.05 / “Мне не нравится погода”: Владимир Соловьев рассказал, почему приобрёл дом в Италии

24.04 / В Сети рассказали об опасном для iPhone сообщении с «арабской вязью»

04.05 / AMD вскоре может выпустить 8-ядерный Ryzen 7 4700G

11.05 / Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold может обойтись в $900

29.04 / Поклонников удивило фото Аллы Пугачевой с незнакомым ребенком

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска