 

Мнение: Самые важные достижения человечества произростали и будут произростать в украинской расе

01.06.2020, 12:35, Разное

Глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на связи:

«Идут ряды, гремят ряды и купаются в крови, закаляются в огне. Огонь и кровь, жизнь и воля, или смерть пылают в их груди… Слышишь крик – Зиг хайль! Хайль! Зиг хайль!».
В честь автора этих строк, идеолога украинского социал-национализма, основателя украинской расовой теории и нацистского коллаборанта Юрия Липы названы улицы в Киеве, Одессе, Львове, Сумах, Кропивницком, Конотопе и других местах.
В Одессе в честь Юрия Липы и его отца также установили мемориальную доску (на фото). Несколько больниц в Украине названы его именем.

Липа развил и дополнил расовую теорию. В результате долгих исследований он пришел к выводу, что украинцы являются отдельной расой.
Основные постулаты этой идеи он изложил в работе "Украинская раса": "Самые важные достижения человечества произростали и будут произростать в украинской расе“.
Липа пишет, что если прислушаться к его идеям, то "рассеяные ж_довскими методами люди начнут стягиваться на свою землю".
Для развития украинской расы Липа считал необходимым создание "половых судов и трибуналов".
"В селе источник чистой крови", – писал философ.
Первоочередной задачей мыслитель считал «очищение Украины от 5-6 миллионов московитов».

https://www.facebook.com/eduard.dolinsky – цинк

Источник: Colonel Cassad



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