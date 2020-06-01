 

Захарова ответила на обвинения в «причастности» РФ к протестам в США

01.06.2020, 12:30, Новости дня

Заявление бывшего советника экс-президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс о причастности РФ к организации беспорядков в США является грязной информационной манипуляцией, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Я не поверила, пока не увидела интервью. … Дорогая Сьюзан Райс, некоторое время назад ваши коллеги по партии совершили фатальную ошибку, когда решили обвинять абсолютно во всем, что им не нравилось, – Россию. Хиллари Клинтон и команда Обамы убедили себя и пытались убедить мир в том, что внутренние проблемы США созданы внешней силой – Россией. Вы повторяете эту ошибку сегодня, прибегая вместе с журналистом CNN к грязным методам информационной манипуляции: фейковые заявления и ноль фактов в их поддержку. Ваше интервью CNN  – это и есть пропаганда», – написала Захарова в Facebook.

Она напомнила, что соцсети, которые, по мнению Райс, «используются российскими агентами для подстрекания протестующих в американских городах, зарегистрированы в США, принадлежат гражданам США и регулируются американскими законами».

«Вы снова пытаетесь применить «российскую карту». Вы заигрались, пожалуйста, вернитесь в реальность. Выйдите к своим гражданам, посмотрите им в глаза и попробуйте сказать им, что ими управляют русские через YouTube и Facebook. А я буду сидеть сложа руки и смотреть на «американскую исключительность» в действии», – добавила Захарова.

Ранее в понедельник бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.



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