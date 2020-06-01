Путин пообщается с детским омбудсменом и многодетными семьями по видеосвязи

01.06.2020, 12:30, Новости дня

Президент Владимир Путин в Международный день защиты детей проведет встречу в режиме телемоста с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой и многодетными семьями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин традиционно 1 июня по случаю Международного дня защиты детей вручает награды многодетным семьям и встречается с детским омбудсменом.

«Посредством телеконференции сегодня также такая встреча состоится. Кроме того, на связи у президента и детского омбудсмена будут также многодетные семьи. Это традиция, которую президент сохраняет и поддерживает из года в год», – передает ТАСС слова Пескова.

Пресс-секретарь президента не исключил, что во второй половине дня у Путина будут и другие мероприятия.

Кроме того, как сообщил Песков, российский лидер проведет в понедельник в течение дня два международных телефонных разговора.