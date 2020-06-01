 

В Кремле оценили заявления о «причастности» РФ к беспорядкам в США

01.06.2020, 12:30, Новости дня

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления о «причастности» РФ к беспорядкам в США неправильной и ошибочной инсинуацией, не отражающей официальную точку зрения Вашингтона.

«Какие-либо инсинуации, как та, о которой вы упомянули, конечно же, являются абсолютно неправильными, ошибочными, и насколько мы понимаем, подобные инсинуации никак не могут отражать официальную точку зрению Вашингтона», – сказал Песков, комментируя заявление Райс, передает РИА «Новости».

Он также заявил, что в Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США и считают происходящее их внутренним делом. «Мы, безусловно, очень внимательно наблюдаем за тем, что происходит в США, но то, что там происходит, является внутренним делом этой страны, мы никогда не вмешивались в американские дела и не собираемся вмешиваться сейчас», – сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова также ответила на обвинения в причастности РФ к протестам в США.

Ранее в понедельник бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 



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