 

Мнение: За шо Майдан стояв?

01.06.2020, 12:30, Разное

Смотрите твари что такое демократия в исполнении ваших новых хозяев.

Лосанжелес. Злочинная влада разгоняет безоружную молодежь при помощи оружия. Просто за то, что они перекрыли улицу.

Учителя демократии всегда подавляют собственые протесты при помощи полиции. Полиция уже во всю стреляет в протестующих только за то что они мирно собираются без оружия.

В Минеаполисе уже армия. Учитесь.

Police shot rubber bullets at protesters on Spring St. in Downtown Los Angeles.

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— Los Angeles Times (@latimes) May 30, 2020

Источник: Достало



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