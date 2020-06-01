Личное: Зависимость

01.06.2020, 12:18, Разное

Когда я первый раз оказалась в Нью-Йорке — это было в начале нулевых где-то — знаете что меня поразило?

Две вещи: если в Москве, на выходе из метро, все закуривали сигарету, то в Нью-Йорке народ спешил в свои офисы со стаканчиком кофе.



Фото: Соцсети

Какой вывод я сделала в 20 своих с небольшим лет? Человек может заменить один наркотик другим, но совсем без наркоты он жить не может.

Что хуже всего, именно тогда — на волне какой-то идиотской романтики молодости, очарования Даун-тауна — я сама подсела на кофе. Да так плотно, что до сих пор без него не могу.

В день я выпиваю 5 чашек. Сокращала, какое-то время держалась на 2 чашках, но потом снова срывалась. Я потратила почти 200 тысяч на кофе-машину. Траты в месяц на хорошие зёрна у меня больше, чем на одежду и косметику.

Пожалуй, процитирую даже себя:

«Выдержав три дня без кофеина, я поняла: больше не могу. Статьи для блога, написанные про запас, закончились. Мне было нечего публиковать.

Попробовала написать статью под травяной чай, но так и не смогла ничего из себя выжать. До публикации поста оставалось 20 минут. Я знала, что вы придёте в мой блог за чтивом, которого у меня для вас не было.

«В жопу!» — сказала я, и сделала себе чашку кофе. Статья, написанная на одном дыхании, появилась в блоге в нужное время.

С тех пор от зависимости от кофеина я даже и не пыталась избавиться. Да, я зависима от этого стимулятора не только на психологическом, но и на физическом уровне».

Что я хочу сказать? Кофе — это зависимость. Слава Б-гу, что это не алкоголь, героин или сигарета.

И вы знаете, я не одна такая. Нас таких — миллионы.

К счастью для бизнеса, очень немногие раз в несколько лет могут потратить пару сотен тысяч на хорошую кофе-машину. А те, кто может, не видят смысла в этом — всё равно они не бывают дома.

Миллионы кофейных наркоманов хотят кофе и исстрадались на изоляции. Настолько, что готовы дать крюк, чтобы заехать в МакАвто и купить там себе стаканчик.

К чему это я? Ах, да: у меня к вам идея!

Многие владельцы бизнеса пострадали и ещё пострадают. АЗС, магазинчик у вас, косметологический кабинет — всё едино. Кризис ударил по всем.

Нужны деньги? Хоть какие-то дополнительные источники?

Да сделайте вы себе кофе-зону!

Когда я жила в Италии, каждое утро садилась на велосипед и ехала на заправку. В съёмном доме не было кофе-машины, и я покупала себе не столько стаканчик, но обязательно что-то ещё.

То есть, заправка имела меня как клиента, имея хорошую кофе-зону. В противном случае, я бы туда не ездила.

Да, пусть я оставляла там немного, но сколько таких, как я? Любой бизнес сейчас страдает от отсутствия клиентов, так вот вам идея — заманивайте их кофе! Кофе — это единственный легальный наркотик, на котором «сидят» миллионы!

На днях посмотрела очень интересное интервью с Александром Кузьминым на тему кофейной отрасли в России.

Александр — основатель холдинга RusHolts, специализирующегося на поставках продукции, оборудования и IT-решений для ритейла, ресторанов и заправочных сетей. И ко всему прочему, большой эксперт по кофе и зарабатыванию на нём денег:

Видео рекомендую к просмотру, а сама поделюсь выводами.

Хочу поделиться выводами. Очевидно, уже скоро изоляционные ограничения снимут и в Москве, как сняли их в области, и одержимые жаждой кофеина кофеголики станут рыскать в поисках любимого напитка.

На месте любого бизнеса, который ещё планирует открыться, я бы уже планировала, где разместить кофезону.

Торговые центры, банки, салоны красоты, фитнес-клубы, косметологические клиники, даже сетевые автомойки — везде, где есть люди, будут и продажи кофе.

Если это ХОРОШИЙ кофе, конечно, а не растворимый концентрат из вендинговых автоматов.

Себестоимость одной чашки даже очень хорошего кофе редко превышает 20-30 рублей. При этом за чашку заурядного «американо» люди вполне готовы платить 80-100 рублей в фастфуде, и 200-250 рублей — в кафе и ресторанах.

Именно поэтому вплоть до самого кризиса автозаправки, гостиницы и даже некоторые сетевые супермаркеты активно разворачивали розничную торговлю кофейными напитками: спрос постоянный, а выручка большая.

При трафике на точке в тысячу человек в день можно продавать 100-150 чашек кофе, выручая по 70 рублей с чашки. Получается, что с 2-3 квадратных метров кофе-зоны можно зарабатывать в день 7-10 тысяч рублей. В месяц, даже если считать только рабочие дни, будет набегать около 250’000 рублей прибыли.

Нехило?

Одна из главных проблем при продаже хорошего (НЕ вендингового) кофе — человеческий фактор.

Кофе кто-то должен варить, машину — мыть, расходники — пополнять. Кофемашину-суперавтомат за три-пять тысяч евро, способную приносить выручку 7-10 тысяч рублей в день, как правило обслуживает человек с зарплатой максимум 20-30 тысяч рублей в месяц. Ну вы понимаете, да?

В «лучшем» случае нанятый разгильдяй будет лениться кофе-машину вовремя чистить: «буду я ещё стараться за такие деньги!». Так что аппарат уйдёт на автоматическую мойку в разгар утреннего часа пик, оставляя точку без основной части продаж в самое горячее время — когда все просыпаются и хотят «кофееее!!!!».

Или аппарат сломается — и хозяину нужно будет платить за выезд техника.

Также «человеческий фактор» может помешать персоналу вовремя пополнять запасы расходников — воды, кофейных зёрен, молока, стаканчиков. В результате машина будет простаивать, продажи остановятся.

В худшем же случае сотрудник начнёт «наливать» мимо кассы — не пробивая чек и складывая деньги себе в карман. А чтобы недостачу зерна не было видно, воришка подкрутит настройки кофе-машины, чтобы добавлять поменьше кофе на каждую чашку. «Сэкономил» по 30% зерна на двух чашках кофе — можешь из сэкономленного сварить ещё одну, не пробить чек и деньги забрать себе.

Как вариант ещё — досыпать к дорогому, правильно обжаренному технологичному кофе, положенному по рецептуре, какой-нибудь дешман из ближайшего «дискаунтера». Досыпал треть пыли бразильских дорог вместо зёрен, продал по цене дорогого, выручку с каждой третьей чашки положил в карман.

Каждая третья, кстати, чашка — это не преувеличение: по статистике, в общепите и на многих заправках реально 30% кофе продаётся «мимо кассы».

Беда в том, что «предприниматель на кассе» не просто обворовывает хозяина, но ещё и делает хуже конечный продукт. Невкусный кофе убивает желание клиентов возвращаться снова. Спустя месяц после такой подрывной деятельности, точка станет продавать уже не 100 чашек в день, а 75. И из них выручку с 25 чашек кассир продолжит воровать, будучи в полной уверенности, что забирает своё: «а что вы от меня ещё хотите за 20 тысяч?!»

Александр Кузьмин эти «вечные» проблемы кофейного бизнеса решил.

Решил на корню! Он разработал систему, которая делает кофейный бизнес на 100% автоматизированным и прозрачным.

Кофезоны клиента оборудуются специальным датчиками, которые позволяют фиксировать каждую налитую чашку кофе и следить за наличием всех расходников. Кончились стаканчики, закончилась вода? Сотруднику и хозяину точки приходят уведомления на смартфон. Уведомления на любую ситуацию с кофе-машиной: кофе закончился, молоко скисло, стаканчиков осталось на 5 чашек и так далее. Если запасы воды и стаканчиков в кофезоне быстро не пополнили — диспетчер «центра управления полётами» RusHolts звонит нерадивому сотруднику на мобильный.

Поменять настройки кофемашины НЕвозможно. Отключить датчики НЕвозможно. При любой поломке техники RusHolts могут сразу подключиться к настройкам кофемашины через интернет и устранить неполадку удалённо — свыше 50% проблем решается без выезда.

В итоге хозяин получает автоматизированный и полностью контролируемый бизнес со сниженными издержками.

Вне зависимости от того, сколько у него точек — одна или тысяча и одна. Вне зависимости от того, где эти точки расположены — в Москве или на трассе где-нибудь в Сибири, между тайгой и болотами.

А клиенты получают стабильно вкусный свежий кофе, со стабильно высоким качеством — его приятно пить и за ним хочется ВОЗВРАЩАТЬСЯ.

Аналогов системы Кузьмина нет вообще. Не только в России, но и в мире. Похожая система под названием The Grid есть у британской Costa Express, но в иностранной системе значительно менее широкий функционал. Англичанин Скотт Мартин, создатель The Grid, в 2011-м продал ее за £60 млн в Costa Coffee, оставшись в этом бизнесе CEO. А в прошлом году помог продать этот же бизнес Coca-Cola уже за $5,1 млрд. Теперь британская система используется только для нужд Coca Cola и принадлежащих ей компаний. А BMS Coffee Control Александра Кузьмина находится в открытом доступе и предлагается заказчикам к внедрению под их собственными брендами.

Изначально систему BMS Coffee Control Александр Кузьмин разрабатывал для собственного бизнеса. Потом систему опробовали и очень оценили в одной из крупнейших сетей АЗС в России.

Сейчас разработку Кузьмина использует свыше трёх тысяч точек розничной продажи кофе — на заправках, в гостиницах, общепите, в последнее время автоматические кофе-точки Кузьмина стали активно устанавливать крупные супермаркеты («Магнит», «Вкусвилл», «Дикси», «Мария Ра») и бизнес-центры.

Системой пользуются не только в России — решение от Александра Кузьмина применяется в Европе, США, Канаде и даже Объединенных Арабских Эмиратах. Признание высокой эффективности этого ИТ-решения для управления сетевым кофейным бизнесом подтверждает тот факт, что головная компания Кузьмина является единственной в мире, имеющей сразу две прямых дистрибуции кофейных суперавтоматов — и WMF, и Schaerer, занимающих аж треть всего мирового рынка.

Владелец этих заводов — промышленная группа SEB, которая всегда предлагала партнёрам выбрать только один из брендов, исключение было сделано лишь для РусХОЛТС по причине использования BMS Coffee Control обеими производителями кофемашин.

RusHolts может поставлять готовые кофезоны «под ключ» или подключать к системе автоматизации существующий парк кофе-машин.

Помимо оборудования и ИТ-сервисов, компании Александра Кузьмина (а их около десяти) могут поставлять все расходники, правильный «технологичный» кофе с постоянным качеством (RusHolts один из двух обжарщиков, поставляющих «правильный» кофе для автоматических кофемашин), и сопутствующие товары типа шоколадок и печенья.

Реально советую посмотреть видео — Кузьмин очень интересно рассказывает и про кофе, и про бизнес. А в комментариях под роликом очень смешно рвутся нищеброды «представители честного обездоленного народа», оскорбленные тем, что кто-то мешает воровать у работодателя:

После просмотра я подписалась на блог Александра Кузьмина. Мне очень симпатичен типаж таких людей — харизматичный, интеллигентный, но мужественный бизнесмен. Не «купи-продай» из 90-х, а современный изобретатель, инноватор, пришёл в отрасль и реально перевернул её с головы на ноги. Не барыга, не пожиратель госбюджетов, а человек, который сам с нуля построил бизнес и зарабатывает своим умом.

И при этом Кузьмин не пафосный, обаятельный и спокойный как удав — потому что занимается любимым делом, знает о нём всё и преуспевает. Эдакий Илон Маск, только не безумный, а наоборот, очень дельный.

Для тех, кого деньги интересуют больше, чем красавец-мужчина — вот сайт компании RusHolts.

Если интересно, как любые 2-3 квадратных метра своего бизнес-центра, салона красоты или автосервиса превратить в источник дополнительных 250-300 тысяч рублей ежемесячно. Или хочется узнать, как сделать убыточную точку продажи кофе выгодной — стучитесь.

На сайте есть все контакты и форма обратной связи для ленивых.

А теперь расскажите, насколько вы зависимы от кофе, где его добываете?