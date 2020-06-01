Американский журналист ответил на заявление о «причастности» РФ к беспорядкам в США

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01.06.2020, 12:16, Новости дня

Причастность РФ к беспорядкам в США маловероятна, сообщил американский журналист Майкл Бом, комментируя заявление экс-советника бывшего президента США Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

«Думаю, что маловероятно. В США поднялось такое народное волнение, что не надо никаких действий со стороны. Оно само по себе происходит. Как мы видим, протесты проходят в 140 городах. Это не та ситуация, которая нуждается во внешней помощи», – рассказал Бом «Ura.ru».

Также журналист ответил лидеру партии ЛДПР Владимиру Жириновскому на его заявление о том, что массовые беспорядки в США приведут к революции. По словам работника СМИ, протесты утихнут уже через несколько дней.

«Это все преувеличено. Я думаю, что этот протест продолжится некоторое время. Сейчас возбудили дело против полицейского [который при задержании афроамериканца задушил его и тем самым вызвал беспорядки среди чернокожих]. Единственное, протесты могут вспыхнуть еще раз, если его оправдают. Но это будет не скоро. Думаю, суд будет примерно через год», – сообщил журналист.

Он напломнил, что похожие беспорядки уже были в США, например, в 1968 году протестующие выступали, в том числе, против расизма. По его словам, федеральные власти реагируют, ситуация таким образом контролируется и успокаивается до «следующего скандала или до следующей трагедии».

Бом подчеркнул, что протесты в США вызваны не только гибелью афроамериканца. По его словам, в стране бушует пандемия, а в конце июня закончится выплата федерального пособия. Пока, отмечает Бом, людям хватает денег, но «это продлится до конца июня, а потом может наступить критический момент, особенно для самых бедных, не получающих пособие по той или иной причине». 

Вместе с тем журналист выразил уверенность, что протесты не приведут к гражданской войне.

Ранее бывший советник по национальной безопасности экс-президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в «причастности к беспорядкам» в США. При этом она заявила, что делает такие умозаключения, основываясь на «собственном опыте», поскольку в последнее время она не знакома с информацией разведки.

Сенатор Франц Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что «эта версия несостоятельна даже для самых отъявленных русофобов». 

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые начались после гибели задержанного полицией в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. 



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