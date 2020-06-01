 

Сотрудников российского посольства в Молдавии эвакуировали из-за сообщения о бомбе

01.06.2020, 12:16, Новости дня

Сотрудников посольства РФ в Молдавии эвакуировали после анонимного звонка о заложенной бомбе, сообщил глава национального комиссариата общественной безопасности Алексей Гросу.

Как он уточнил, здание оцеплено полицией, прибывшие на место саперы осматривают его, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Публика».

Другие подробности инцидента пока не известны.



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