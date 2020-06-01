 

Кремлю задали вопрос об открытии границ России

01.06.2020, 12:16, Новости дня

Москва пока не принимала решения об открытии границ для иностранцев, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Пока никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев не принималось, поэтому я ничего не могу сказать, будут ли такие решения приняты к моменту проведения парада», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, будут ли открыты границы для иностранных гостей к параду Победы, который запланирован на 24 июня.

В то же время он заметил, что режим закрытых границ не распространяется на официальные делегации, включая те, что приедут на Парад Победы.

Президент России объявил, что парад Победы пройдет 24 июня, который объявлен выходным днем.

Изначально парад должен был пройти 9 мая, но его перенесли из-за коронавируса. Путин напомнил, что 24 июня – день, когда в 1945 году состоялся «легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин».

До этого приглашения на парад Победы приняли президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Сербии Александр Вучич, президент Абхазии Аслан Бжания  и президент Молдавии Игорь Додон.



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