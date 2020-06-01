Виктор Логинов из сериала “Счастливы вместе” показал младшего сына: Точная копия

01.06.2020, 12:15, Разное

Накануне сын артиста Иван отпраздновал день рождения. Ребенку знаменитости

исполнилось девять лет. По словам Виктора Логинова, парень, хоть и похож на

него внешне, актерством не увлечен. Иван решил выбрать собственный путь.

Напомним, у Виктора Логинова пятеро детей. В 1994 году

артист впервые женился. Его избранницей стала девушка по имени Наталья. Виктор

усыновил ребенка возлюбленной от прошлых отношений. Также в этом браке у артиста

родилась дочь Анна. Второй супругой актера была Снежана Морозова. Она подарила

звезде сериала “Счастливы вместе” сына, которого назвали Дмитрий. В третий раз

знаменитость пошла под венец с девушкой Ольгой. В этих отношениях появились

младшие отпрыски Виктора – Александр и Иван.

Отметим, что сегодня у 45-летнего Виктора Логинова новая зазноба. Актер встречается с коллегой по цеху Марией Гуськовой. Интересно, что

новая избранница артиста на пять лет младше его дочери Анны.

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Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 29 Май 2020 в 1:08 PDT

Звезда сериала “Счастливы вместе” познакомилась с молодой

актрисой на репетиции. Виктор и Мария вместе играют в спектакле “Классические

шалости”. Судя по всему, совместная работа сблизила Логинова и Гуськову.

Поговаривают, что влюбленные уже живут вместе.

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Публикация от Логинов Виктор (@loginov_victor) 28 Май 2020 в 11:54 PDT