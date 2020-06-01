 

В Москве 101-летняя женщина выздоровела от коронавируса

01.06.2020, 12:15, Разное

В Москве от коронавируса COVID-19 выздоровела пациентка, которая недавно отметила свой 101-й день рождения. Она находилась на лечении в центре травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова.

В пресс-службе центра сообщили, что женщина поступила в медучреждение с подтвержденным диагнозом. В настоящее время ее готовят к выписке. Пациентка чувствует себя хорошо, угроза ее жизни отсутствует.



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