Эксперт назвал плюсы покупки подержанного автомобиля до 200 тысяч рублей

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01.06.2020, 12:09, Разное

Автомобильный эксперт Александр Долгих назвал плюсы покупки подержанного автомобиля стоимостью до 200 тысяч рублей. Главные из них заключаются в дешёвом ремонте и отсутствии сожаления о потраченных средствах.
Многие уверены, что за 200 тысяч рублей на территории РФ невозможно найти хороший автомобиль и эту сумму необходимо увеличить как минимум в два раза, чтобы подыскать хорошее транспортное средство. Несмотря на это, имеются плюсы и в покупке бюджетной машины за эти деньги. Самый главный из них – ремонтопригодность. Как правило, за вышеуказанный бюджет покупателя ожидают старые модели. Спустя десятилетия они, конечно же, не смогут похвастаться надёжностью, но любая деталь покупается в любом автомагазине. Также конструктивно они более приспособлены для копеечного ремонта, так как в случае выхода из строя шаровой нет необходимости менять весь рычаг в сборе, как это сделано у новых моделей.

Вторым плюсом является отсутствие сожаления из-за потраченных средств. В случае с новой машиной при стоимости более 1 млн рублей, особенно если она была куплена в кредит, любые царапины или сколы станут поводом для огорчения. А вот с бюджетной машиной никаких серьёзных переживаний не возникает, даже если случайно поцарапать бампер при неудачной парковке. Третьим плюсом идёт более правильный расход бюджета. Автомобиль не должен стоит больше 4-6 месячных заработных плат. В этом случае такая покупка не ударит по семейному бюджету и будет приносить больше пользы, нежели вреда.



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