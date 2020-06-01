Вечеринка удалась: заразившийся коронавирусом принц Иоахим выступил с заявлением

01.06.2020, 12:06, Разное

На днях стало известно, что внук бывшего короля Бельгии Альберта II и племянник нынешнего короля Филиппа, принц Иоахим, заразился COVID-19 при любопытных обстоятельствах – он веселился на частной вечеринке с друзьями. И друзей было не 15, как позволяет “антикоронавирусный” закон, а еще 26, не считая самого принца. В связи с возникшим после этого инцидента скандалом адвокат Иоахима обнародовал его заявление.

Прошу прощения за то, что во время своей поездки не соблюдал все карантинные меры. В эти трудные времена я не хотел никого обидеть, тем более причинить вред. Глубоко сожалею о своих действиях и приму все вытекающие из этого последствия,

– говорится в заявлении принца. Родители 28-летнего Иоахима, принц Лоренц и принцесса Астрид, также сделали тест на COVID-19, и он оказался отрицательным.

Принц Иоахим с сестройНапомним, принц Иоахим попал в сводки прессы после своей поездки в испанский город Кордова. Королевский дворец Бельгии подтвердил, что 24 мая Иоахим действительно поехал в Испанию по рабочим вопросам. Но испанская пресса сообщила другие подробности: принц, который состоит в длительных отношениях с испанкой Викторией Ортис Мартинес-Сагрерой, уроженкой Кордовы, 27 мая “отметился” на частной вечеринке, где, помимо него, присутствовало 26 гостей. Правила карантина были нарушены, поскольку в мероприятии принимало участие большее количество людей, чем разрешено властями, – а это максимум 15 человек. Бельгийская пресса нарушение отрицает, сообщая, что на вечеринке присутствовало всего 10-12 человек. Как бы то ни было, принц заразился коронавирусом, его друзья отправлены на карантин. Им грозит штраф – от 600 до 10000 евро.

Принц Иоахим и его невеста Виктория Ортис Мартинес-Сагрера