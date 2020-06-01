Король и королева Бутана поделились семейной фотосессией с новорожденным сыном

01.06.2020, 12:06, Разное

Король Бутана Джигме Кхесар Вангчук и королева Джецун, которых мировая пресса зовет “Кейт и Уильямом Востока”, стали родителями во второй раз в середине марта. На свет появился их второй сын, и если его имя они не объявили до сих пор, то первыми фотографиями поделились сегодня. Пресс-служба королевского дворца обнародовала несколько кадров семейной фотосессии по случаю предстоящего дня рождения королевы Джецун – 4 июня ей исполнится 30 лет. Пять снимков были сделаны на днях, 29 мая, в саду дворца Лигкана, резиденции Джигме и Джецун.

Напомним, о второй беременности королевы Бутана стало известно в декабре прошлого года во время масштабных празднований по случаю Национального дня страны. Король Джигме Кхесар Вангчук обратился к подданным с речью, в которой затронул как вопросы об экономических и других успехах Бутана, так и поделился личными новостями, что его супруга, королева Джецун, ожидает второго ребенка.

До свадьбы с Джецун король Бутана считался самым завидным женихом Азии. Правление страной он принял в возрасте 28 лет и мгновенно завоевал любовь подданных. Джецун же – девушка из обычной семьи, считается одной из самых красивых во всем королевстве. Она получила образование сначала в Индии, а затем в Лондоне по специальности международные отношения. Король Бутана и его возлюбленная-простолюдинка поженились 13 октября 2012 года. На их свадьбе было 1500 гостей. И хотя местная религия позволяет многоженство, Джигме отказался от этого и живет лишь с Джецун. В 2017 году у них родился первенец. Сейчас королева – самая популярная девушка в стране, а ее и короля называют “Кейт и Уильямом Востока”.