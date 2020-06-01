 

В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 500 тыс. человек

01.06.2020, 12:05, Новости дня

Число инфицированных коронавирусом в Бразилии превысило 500 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны 31 мая.

По состоянию на вечер 31 мая в стране заболели 514 849 человек, из них 206 555 человек излечились, 29 314 умерли. За последние сутки в Бразилии зарегистрировано 480 летальных случаев.

“Примерно в 2 тыс. муниципалитетов страны не зарегистрированы случаи коронавируса, в 70% городов нет летальных случаев от COVID-19”, – говорится в сообщении.

В минздраве также сообщили, что команды медиков работают в местах проживания коренных народов Бразилии.

По последним данным, число инфицированных аборигенов Бразилии составило 1312 человек, 51 из них умер, 540 излечились.

По состоянию на утро 1 июня во всем мире коронавирусом заразилось 6 166 978 человек. Жертвами COVID-19 стали 372 037 человек, выздоровело 2 641 330.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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