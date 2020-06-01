Хабиб и Конор могут провести новый поединок

01.06.2020, 11:55, Новости дня

Глава UFC Дэйна Уайт сообщил о возможности проведения титульного боя в легкой весовой категории между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Это может произойти после поединка Хабиба с американцем Джастином Гэтжи.

“Я предвкушаю бой между Нурмагомедовым и Гэтжи. Посмотрим, как он закончится. После этого можно подумать о встречи победителя с Макгрегором”, — приводит слова Дэйны Уайта “Спорт-Экспресс”.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи проведут бой в сентябре. Хабиб уже встречался с Конором Макгрегором в октябре 2018 года и победил удушающим приемом.