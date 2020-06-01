 

Солнца будет достаточно: синоптик поделился прогнозом на июнь

01.06.2020, 11:55, Новости дня

По прогнозам Гидрометцентра России, июнь в ряде регионов страны будет дождливым. Без дождей не обойдется и в Москве. Более подробным прогнозом с сайтом Вести.Ru поделился ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Июнь будет хороший, летний, комфортный, с короткими грозовыми дождями, но куда летом без них. Солнца будет достаточно. Мы в этом убедимся особенно на следующей неделе", – сообщил синоптик.

По его словам, на следующей неделе температура не просто поднимется до 20-25 градусов, а "будет гораздо жарче". В целом же температура воздуха будет превышать климатическую норму на 1-2 градуса.

"По осадкам мы будем в обычной норме для Москвы – положено в июне примерно 75 миллиметров осадков, примерно столько и будет с небольшими вариациями", – добавил Тишковец.

Ранее Тишковец сообщил, что с "самого дна холода" столичный регион начнет выбираться уже со среды, 3 июня, а в выходные, 6-7 июня, температура поднимется до климатической нормы.

 



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